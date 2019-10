🔥 Imprimante 4 en 1 HP Officejet 5232 à 49,99€ au lieu de 99,90€

Une imprimante HP multifonction à moins de 50€

Une imprimante pratique et fonctionnelle

Le week-end approche et vous vous demandez où vous allez bien pouvoir photocopier tous ces documents, imprimer vos dernières photos et scanner ces papiers importants ? Plutôt que de courir chez l'imprimeur, faites des économies et simplifiez-vous la vie en investissant dans une imprimante multifonction. Le modèle d'imprimante 4 en 1 HP Officejet 5232 accessible à moins de 50 € sur Cdiscount est un produit de qualité, qui répondra à toutes vos attentes.Pour compléter votre achat, vous pouvez en plus bénéficier de cartouches d'encre compatibles à petit prix. En effet, le pack de cartouches HP est en ce moment en promotion et ne coûte que 26,99€ au lieu de 33,99€. On vous transmet le lien ici . En commandant sur le site bordelais avant 14 h, vous pouvez recevoir votre imprimante dès demain.L'imprimante à jet d'encre 4 en 1 HP Officejet 5232 est une machine polyvalente ultra fonctionnelle. Elle bénéficie ainsi de l'impression recto-verso automatique et peut imprimer tous vos documents directement depuis votre smartphone, tablette ou PC. Elle se connecte en Wi-Fi ou à l'aide de son port USB 2.0. L'imprimante HP possède la fonction très pratique de numérisation vers les e-mails. Elle a été conçue pour imprimer de 100 à 400 pages par mois. Sa vitesse de croisière peut aller jusqu'à 8 ppm pour le noir ou le monochrome et jusqu'à 4 ppm pour la couleur.L'appareil peut agrandir vos photos ou autres documents jusqu'à 400 % et les réduire jusqu'à 25 %. Vous pourrez tranquillement laisser travailler votre imprimante puisque son bac de sortie peut contenir jusqu'à 25 feuilles.Cette imprimante multifonction vous fera gagner un temps fou en plus de vous faire économiser de l'argent. En effet, avec un prix aussi bas, l'achat de votre Officejet 5232 sera vite rentabilisée.