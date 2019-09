🔥 Apple AirPods 2 à prix cassé en ce jour de chance chez Cdiscount

Un bon plan Apple avant le week-end

Les écouteurs leader sur le marché

Nous sommes chez Cdiscount pour une des dernières promotions de cette semaine. Pour activer cette réduction, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre panier. Il a été spécialement mis en place pour cette journée spéciale, alors n'hésitez pas une seule seconde : VENDREDI13 . Le site bordelais vous permettra aussi de payer en quatre fois si vous le désirez. Enfin, les clients Cdiscount à Volonté pourront recevoir leur commande à domicile gratuitement en un seul jour ouvré.Les Apple AirPods 2 sont des écouteurs sans fil qui peuvent être reliés directement à votre iPhone. Vous pourrez bien évidemment écouter de la musique, prendre des appels mais aussi vous adresser à Siri, l'assistant personnel de la marque à la pomme. Vous n'aurez qu'à prononcer la commande "Dis Siri" pour activer telle ou telle fonctionnalité. Ces écouteurs se configurent facilement et resteront toujours connectés à l'appareil auquel ils sont reliés. Lorsque vous retirez les AirPods de vos oreilles, le morceau écouté se mettra automatiquement en pause.Bien entendu, la partie importante des écouteurs réside dans leur qualité sonore. Grâce à la puce H1, la connexion avec vos appareils restera stable et très rapide. Vous profiterez ainsi d'un son impeccable à chaque instant. Ainsi, vous allez pouvoir écouter de la musique, répondre à un appel, jouer ou même suivre un podcast avec un maximum d'immersion. Enfin, les AirPods 2 possèdent une autonomie de 5 heures, ce qui est tout bonnement excellent. De plus, le boîtier de charge inclus vous permettra de les recharger fréquemment pour les faire tenir pendant une journée entière !Les écouteurs Apple AirPods 2 n'ont plus rien à prouver. Ils sont agréables à porter, offrent un son de qualité et se connectent avec facilité à tous les appareils signés Apple. Si vous adorez la marque américaine, cette bonne affaire est tout simplement immanquable !