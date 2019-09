🔥 Xiaomi Redmi Note 7 et Mi 9T à prix cassés chez Cdiscount

Xiaomi Redmi Note 7 et Mi 9T en promo chez Cdiscount

C'est chez le marchand bordelais Cdiscount que vous pourrez trouver ces deux smartphones à prix réduit en ce moment. Le Xiaomi Mi 9T est expédié sous une semaine environs tandis que le Xiaomi Redmi Note 7 sera chez vous en seulement quelques jours, et gratuitement si vous choisissez la livraison en point relais.Si vous n'êtes pas encore adhérent au programme de fidélité, vous pouvez également souscrire à un essai gratuit de 6 jours afin de bénéficier de la livraison gratuite chez vous. Libre à vous ensuite de résilier ou non l'abonnement. Sachez qu'il vous en coûtera 29€ par an si l'offre vous a séduite. Trêve de mondanités, passons aux détails de ces deux smartphones !Commençons donc par le. Pour moins de 160€ vous pourrez obtenir un smartphone très efficace et polyvalent. L'appareil dispose d'un processeur Snapdragon 660 accompagné de 3 Go de Ram et de 32 Go de stockage, que vous pourrez étendre grâce à une carte NanoSD. Le smartphone est équipé d'un écran 6,3 pouces affichant une résolution de 2040x1080 pixels. Côté photo, le téléphone ne démérite pas non plus avec son double capteur 48 MP à l'arrière doté d'une IA dédiée au traitement de l'image qui vous permettra de prendre des clichés de très bonne qualité en un claquement de doigt.Enfin, avec sa batterie de 4000 mAh, le Redmi Note 7 a de quoi tenir un bon moment sans broncher ! Vous bénéficierez également d'une garantie de 2 ans.Montons en gamme à présent avec le tout nouveau. Malgré de nombreux points communs, il surpasse son petit frère sur plusieurs plans. Tout d'abord, il est équipe d'un processeur Snapdragon 730 et de 6 Go de mémoire Ram, le rendant bien plus puissant que le Redmi Note 7. Sa capacité de stockage passe quant à elle à 64 Go contre 32 Go pour le modèle précédent. Enfin, petite innovation supplémentaire, le capteur selfie de 20 MP n'encombrera pas votre écran puisqu'il est rétractable.L'écran mesure 6,39 pouces et affiche ici une résolution FHD+ de 2340x1080 pixels sur une dalle amoled. Enfin côté autonomie, le Mi 9T est équipe d'une batterie de 4000 mAh.Notre sélection touche à sa fin mais si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les deux tests que nous avons réalisés sur ces produits. Et si vous avez d'ores-et-déjà craqué sur un modèle, ne tardez pas trop, ces prix ne dureront pas forcément très longtemps.