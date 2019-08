🔥 Imprimante laser Lexmark MB2236ADW à moins de 50€ chez Cdiscount

Deux offres pour un tout petit prix

Une imprimante de compétition

Ce n'est pas une offre promotionnelle qui est actuellement proposée sur le site de Cdiscount pour l', mais bien deux. En effet, l'enseigne bordelaise vous fait économiser 159 euros en proposant l'article à 69,99 euros au lieu de 229 euros. Une réduction vraiment avantageuse que vient compléter une seconde offre, qui elle, fonctionne par remboursement. Pour en bénéficier, rendez-vous sur la page de l'ODR et suivez les étapes pour être remboursé. Il faudra vous munir de votre facture, du code-barres, du numéro de série de votre imprimante ainsi que de votre RIB.L'offre est valable jusqu'aumais vous avez jusqu'aupour effectuer votre demande de remboursement de 20 euros. Une fois remboursé, votre imprimante laser vous aura coûté seulement 49,99 euros. Le paiement en plusieurs fois est possible sur Cdiscount pour ce produit. Vous paierez ainsi un peu moins de 18 euros pendant 4 mois. En commandant avant le début d'après-midi, vous pouvez être livré dès demain.L'est un appareil multifonction d'excellente qualité qui supporte une utilisation soutenue pouvant aller jusqu'à 30000 pages par mois. Elle imprime vos documents en recto-verso, ce qui permet une économie de papier importante et constitue par conséquent un gain de place considérable. L'appareil laser Lexmark peut imprimer au maximum 34 pages par minutes.Grâce aux belles performances de l'imprimante MB2236ADW, agrandissez facilement vos documents jusqu'à 400% et réduisez-les jusqu'à 25%. Côté qualité, sa catégorie de résolution maximale va jusqu'à 600 x 600 ppp. Elle est dotée d'un port 1 USB 2.0 - USB 4 broches type B et d'1 LAN - RJ-45. L'imprimante est garantie pendant 1 an.Profitez vite de cette offre très intéressante sur Cdiscount et entamez la rentrée avec un équipement à toute épreuve.