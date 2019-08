🔥 Ouverture des précommandes de Nintendo Switch Lite chez Cdiscount

La Nintendo Switch Lite arrive chez Cdiscount

Une édition spéciale pour les fans

Ladébarque donc dès aujourd'hui en précommande surà partir de 199,99€. Son lancement officiel aura lieu précisément leprochain. Pour les précommandes aussi, vous pouvez bénéficier du paiement en 4 fois sur Cdiscount en réglant quelques frais supplémentaires.La nouvelle console de la marque japonaise a été conçue pour être à la fois la plus portable possible, et la plus confortable qu'il soit. Le pari semble bien être réussi. La Switch Lite est en effet légère et compacte, tout en disposant d'un bel écran tactile de 5,5 pouces. Vous pourrez jouer en ligne ou en local avec tous vos proches grâce au mode multijoueurs qui accepte jusqu'à 8 participants.Pour habiller ses lignes douces et son design moderne, la console se pare au choix de gris, de turquoise ou de jaune. Vous n'avez plus qu'à décider quelle couleur vous correspond le plus.Pour les inconditionnels de Nintendo et du jeu, la marque sort une. Un peu plus cher que les autres Switch Lite, cette offre au stock limité coûte 229,99€. Patience cependant, cette édition ne sera accessible qu'à partir du 8 novembre.La console de poche présente les mêmes caractéristiques techniques que ses trois sœurs, mais se targue d'avoir un style plus singulier. L'édition spéciale est en effet de couleur gris clair, des boutons roses à gauche de l'écran et bleus à sa droite, et surtout, au dos de la console, figure les visages des célèbres personnages, Zacian et Zamazenta, subtilement dessinés à l'encre grise.Et vous, serez-vous assez patient pour attendre l'édition limitée de la Switch Lite ou serez-vous comblé par un des trois coloris de la console ?