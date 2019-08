🔥 Bon plan Cdiscount : Huawei P30 128 Go + écouteurs Freebuds à 499€

Promotion signée Cdiscount

P30 + Freebuds

Une fois de plus, nous nous rendons sur le site Cdiscount pour profiter de cet excellent bon plan. Comme toujours avec le site bordelais, le mobile pourra être réglé en quatre fois, soit 127,74€ au moment de l'achat puis 127,73€ par mensualité. Le véritable intérêt de cette bonne affaire se trouve dans le fait qu'. Pour cela, vous devrez suivre les instructions écrites dans ce formulaire puis envoyer toutes les pièces justificatives demandées. Votre cadeau (les écouteurs donc) vous sera envoyé dans un délai de 12 semaines à compter de la validation de votre demande.À présent, faisons un rapide tour des spécificités techniques duqui embarque un écran AMOLED 6.1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Le processeur équipé est un Kirin 980 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Sur le plan des performances, le smartphone du fabricant chinois s'en sort avec les honneurs. La navigation sur l'interface et sur le web se fera sans accrocs. En ce qui concerne les jeux, presque tous profiteront d'une fluidité parfaite et d'un rendu de qualité.La caméra arrière possède un triple capteur 40 mégapixels + 20 mégapixels + 8 mégapixels et celle à l'avant pointe à 32 mégapixels. Les trois modules présents au dos du mobile feront du très bon travail et pourront enregistrer des vidéos en 4K. La batterie 3650 mAh tiendra pendant plus de deux jours pour une utilisation classique du mobile. Enfin, ce dernier est également très robuste puisqu'il est protégé contre les éclaboussures et la poussière.Cen'a vraiment plus rien à prouver. Il est doté de performances renversantes, d'une robustesse admirable et les photos capturées seront d'un rendu époustouflant. De plus, lesofferts profitent d'une grande qualité sonore, d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 12 heures et d'une résistance à la transpiration ainsi qu'à l'eau. Bref, vous voilà équipé pour surmonter tous les obstacles !