🔥 Bon plan : unité centrale gaming à 846,99€ au lieu de 1299€

Un petit code pour la route

Les jeux n'attendent que vous

Pour activer cette promotion sur Cdiscount , vous devrez entrer la code que nous allons vous fournir. Une réduction de -30% sera alors appliquée au moment de valider votre panier. Voici le code en question que vous pouvez retrouver directement sur la page du produit :. Vous avez jusqu'au 31 mai 2019.Concernant l'unité centrale maintenant, elle embarque de nombreux composants spécialement pensés pour le gaming. Par exemple, nous notons la présence d'un processeur AMD Ryzen 7, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 Go de RAM, un SSD d'une capacité de stockage de 128 Go et un HDD de 1 To. Pour ce qui est du système d'exploitation, il s'agit de l'éternel Windows 10.La garantie est valable pendant deux ans et vous allez devoir vous dépêcher car il reste peu d'exemplaires en stock.