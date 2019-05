⚡ Bon plan : notre sélection enceinte Marshall & Ultimate Ears en réduction

Marshall, nous voilà...

Nous nous sommes donc rendus sur plusieurs sites spécialisés dans la vente en ligne afin de vous dénicher les meilleures offres du moment dans le domaine des enceintes . Aujourd'hui, Darty Cdiscount et Amazon vont donc vous régaler. Il y en aura pour tous les goûts mais aussi pour tous les budgets. Certains modèles étant plus onéreux que d'autres, nous vous recommandons de bien consulter les informations sur la livraison et le paiement sur la page de chaque article.Pour cette sélection, nous nous sommes attardés sur deux grandes marques qui fabriquent des enceintes de qualité et reconnues dans le monde entier. Si vous avez bien suivi jusqu'à présent, vous savez déjà qu'il sera question de modèles de chezet. Quoi qu'il en soit, vous aurez forcément un exemplaire qui fait le travail avec brio.Nous débutons ces rapides descriptifs avec. Elle possède un son puissant malgré son design très compact. Ce modèle est résistant à l'eau et peut se connecter à n'importe quel appareil en Bluetooth (même à une autre enceinte pour doubler le son). Elle fonctionnera pendant une dizaine d'heures sans aucun problème aussi bien en intérieur qu'en extérieur et son niveau sonore maximal est de 86 dBC.Poursuivons avec. En plus de son design très réussi, elle possède une puissance de 2 x 8 Watts + 25 Watts et une réponse en fréquence comprise entre 50 et 20 000 Hz. Vous pouvez bien évidemment connecter un appareil en Bluetooth et la balader facilement avec vous grâce à sa fonction sans fil. Elle peut aussi être branchée sur secteur pour fonctionner plus durablement.Enfin, voici. Elle affiche un design rétro appréciable et peut être aisément transportée grâce à sa compacité et à sa sangle en cuir. La batterie rechargeable peut tenir pendant 20 heures sans difficultés avec un volume à 50%. Le son est puissant et clair, avec des aigus précis. Grâce à la technologie Bluetooth 4.0, tous vos appareils pourront se connecter facilement à l'enceinte et une entrée auxiliaire 3,5 mm vous permettra de brancher votre mobile en filaire. La garantie est valable pendant deux ans.Maintenant, faites péter le son !