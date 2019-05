⚡ Bon plan : notre sélection ordinateur portable à prix cassé !

Portables mais efficaces

pc portable : les meilleures ordinateurs portables, ultrabook et 2-en-1 Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Pour cette sélection, nous avons concentré nos recherches uniquement du côté de chez Cdiscount . Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne a l'habitude d'appliquer des rabais conséquents sur ses produits et vous n'allez pas être déçu des tarifs des ordinateurs portables qui vont suivre. Ils peuvent tous être payés en quatre fois si vous le désirez et nous vous encourageons à bien lire les modalités de livraison sur la page de chaque article.Ainsi, nous avons sélectionné plusieurs marques histoire de vous offrir un maximum de choix. Au programme, deux PC conçus par, deux autres de chezet nous clôturerons la sélection avec un exemplaire créé par. Nous nous sommes donc appliqués à dénicher des ordinateurs de qualité avec des performances optimales pour presque tous les usages.Nous débutons donc avec. En effet, il est ici question de deux versions du même modèle. Une est équipée d'un écran 15,6 pouces et l'autre d'un 17,3 pouces pour le même prix. Ce sera à vous de choisir selon si vous désirez un exemplaire plus compact afin de le transporter facilement ou plus grand pour un meilleur confort des yeux. Dans tous les cas, la définition est de 1920 x 1080 pixels, le processeur est un Intel Core i5 8300H à 2.3 GHz et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 est aussi embarquée. Vous trouverez aussi 8 Go de RAM, un disque dur 1 To couplé à un SSD 128 Go et un système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits.À présent, passons à. Il est composé d'un écran 14 pouces avec une définition full HD. Pour ce qui est de ses caractéristiques, nous notons la présence d'un processeur Intel Core i7 8550 U à 1.8 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce MX150, 8 Go de RAM et un SSD 512 Go. Bref, des performances de haut vol.Maintenant, il est temps d'évoquer le cas de. Une fois encore, un écran 14 pouces full HD est de la partie avec un processeur Intel Core i5 8250 U à 1.6 GHz et une carte graphique Intel UHD Graphics 620. Pour le reste, 8 Go de RAM sont proposées et un SSD de 512 Go est là aussi. Le système d'exploitation est l'édition familiale de Windows 10 et la garantie est valable pendant deux ans.Enfin, achevons cette sélection avec. Un écran 14 pouces full HD répond à l'appel, tout comme le processeur AMD Ryzen 7 2700U à 2.2 GHz et la carte graphique AMD Radeon RX Vega 10. Un SSD 512 Go vous permettra de stocker vos données et 8 Go de RAM sont embarqués. La batterie peut tenir pendant 8 heures et la garantie est valable pendant 24 mois.Notre sélection de bons plans ordinateurs portables est désormais terminée. Faites-vous plaisir !