🔥 Notre sélection de matériel HiFi à prix cassés

Du son plein les oreilles !

Quatre kits HiFi à prix réduit chez Darty et Cdiscount

Pour cette sélection thématique consacrée à l'audio, nous sommes allés fureter du côté des enseignes françaises Darty et Cdiscount . Ces deux marchands proposent dans leurs linéaires virtuels de belles promos pour les amateurs de home cinéma avec des kits d'enceintes HiFi d'excellente qualité.C'est d'ailleurs le bon moment pour profiter des promos puisqu'en dehors des prix en baisse, Darty rajoute la possibilité de récupérer plusieurs dizaines d'euros en carte cadeau. Pour bénéficier de 30€ de remise, il suffit d'utiliser le codesur vos achats de 200€ ou plus. La bonne nouvelle, c'est que ce code est cumulable avec d'autres offres en cours !Nous commençons notre sélection avec un ensemble home cinéma très complet et pas cher. Affiché àsur Cdiscount, lese compose de deux enceintes colonne LTC et d'un amplificateur. Le tout affiche une puissance nominale de 2x180 W. De quoi commencer à bien animer vos soirées ciné ou karaoké entre amis !On continue toujours notre exploration chez Cdiscount avec une paire d'enceintes. Chacune d'entre elle abrite un caisson de basse de 5.25” et un tweeter de 1”. Chaque enceinte produit une puissance nominale de 85W. Le tout est actuellement affiché à. Un excellent prix compte tenu de la qualité de ce matériel HiFi.Passons maintenant du côté de chez Darty. L'enseigne affiche elle aussi un ensemble d'enceintes de marque. Il s'agit des modèlesqui produisent une puissance RMS de 100W avec des pics en crête jusqu'à 400W. Avec de telles enceintes, votre installation audio risque de frôler de nouveaux sommets. La promo en cours permet de se procurer ce matériel à. N'oubliez pas d'utiliser le codepour récupérer 30€ en carte cadeau.Pour terminer cette sélection, nous restons chez Darty. Le marchand français affiche une très belle paire d'enceintes HiFi. Elles fournissent 75W de puissance nominale animant un tweeter de 27 mm et un caisson de basses de 17 cm. Là aussi, n'oubliez pas de profiter du codepour bénéficier de 30€ en carte cadeau.Vous voici maintenant paré pour animer vos soirées ciné. Mais faites vite, les promos ne vont pas durer éternellement !