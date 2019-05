🔥 Bon plan : SSD interne Silicon power 120 Go à 16,90€ au lieu de 45,90€

Superbes performances...

... et chouette prix !

C'est une fois encore Cdiscount qui fait preuve de générosité avec ce produit en promotion. Il s'agit donc d'un SSD interne d'une taille de 2,5 pouces que vous pourrez placer dans votre ordinateur avec un système d'exploitation Windows (de XP jusqu'à 10). Il embarque 120 Go d'espace de stockage et n'est pas non plus en reste au niveau de ses performances globales.Ainsi, sa vitesse de lecture peut atteindre les 460 Mo/s et celle de lecture arrive à 370 Mo/s. Ce SSD est composé d'une interface SATA III 6 Gb/s rétrocompatible avec SATA II 3 Gb/s. Ce modèle vous permettra de profiter de quelques fonctionnalités bien utiles et boostera votre PC avec un temps de démarrage plus rapide ou encore la durée de vie de votre batterie qui augmentera d'environ 15%. Il s'agit donc d'un SSD performant mais aussi robuste et résistant aux températures extrêmes.Vous savez tout, à vous de jouer !