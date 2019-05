⚡ Bon plan : sac à dos laptop polyvalent à 32,96€ au lieu de 62,99€

Jamais sans mon ordi

Des poches en veux-tu en voilà

C'est donc le site Cdiscount qui a la bonté de nous proposer cette bonne affaire. Il s'agit d'un sac à dos pour ordinateur portable d'une taille maximale de 17,3 pouces (soit presque 44 centimètres de diagonale pour l'écran). Il sera absolument parfait pour trimbaler votre PC partout avec un maximum de sécurité.Ceest composé d'une poche de sécurité avec un compartiment rembourré pour protéger votre PC portable. Vous trouverez aussi deux poches à l'avant et quatre poches plus petites pour transporter d'autres objets comme des stylos ou même un smartphone. Pour un aspect encore plus pratique, des espaces sont même réservés pour contenir une bouteille d'eau et un parapluie. En gros, vous pourrez vous servir de ce sac pour tous les usages du quotidien.Enfin, terminons en précisant que ce modèle est aussi résistant à l'eau. Vous appareils n'auront donc rien à craindre à l'intérieur.