🔥 Bon plan : Imprimante multifonction CANON Pixma MG 5750 à 49,99€ au lieu de 89,99€

Une imprimante à prix ... Canon !

Multifonctions, idéale à la maison comme au travail

On connait la propension du e-commerçant français à toujours vouloir faire baisser les prix, ce qui se vérifie assez régulièrement notamment sur le high-tech et l'informatique, et bien Cdiscount n'usurpe pas sa réputation de casseur de prix ! Nous avons en effet déniché une belle promotion sur l', qui voit son prix passer à 49.99€ au lieu de 89.99€, une remise de 44 % pour être précis.Cette imprimante à jet d'encre permet d'être sur tous les fronts : numérisation, impression, copie; elle remplira à merveille son rôle dans un bureau, au travail, mais aussi bien entendu à la maison. Avec sa connexion Wi-Fi, l'imprimante Canon Pixma est en outre capable de numériser directement vos documents de manière à les transformer en email ou de les exporter vers le cloud, ou encore d'imprimer à partir d'une source externe. Elle possède bien sûr la fonction d'impression recto/verso, et permet de belles économies de papier en perspective. Son écran LCD vous indiquera quant à lui tout ce qu'il faut savoir à propos de votre impression et facilitera grandement le paramétrage de l'imprimante.Son bac d'entrée est en mesure de recevoir jusqu'à 100 feuilles, de nombreux types de papier sont pris en charge par cette Canon Pixma, on peut citer entre autres les papiers photo mat et brillant, les enveloppes, ou encore le papier haute résolution pour imprimé des documents avec un rendu exceptionnel des couleurs. Niveau vitesse d'impression,, avec ses 12.6 ipm en noir & blanc ainsi que 9 ipm en couleur, elle ne devrait pas vous faire languir plus que nécessaire.Retrouvez toutes les caractéristiques de cette imprimante multifonction à prix "canon" directement sur Cdiscount.