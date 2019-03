🔥 Bon plan : Smart TV Box Xiaomi Android 6.0 4K 8Go à 46,99€ au lieu de 84,98€

Android TV accessible à tous

La TV Box 4K de Xiaomi à moins de 50€

Comparatif : les meilleures multimédia et android TV Dans le cas où acheter un téléviseur représente une dépense trop élevée, vous pouvez contourner ce problème sans trop de difficultés. Cette option se symbolise par l'achat d'un boîtier servant d'interface entre votre téléviseur, votre réseau Wi-Fi domestique, et même votre ordinateur.

Découvrez les meilleures box multimédia/ android TV

Il y a deux boitiers sous Android TV qui se battent sur le marché. La Nvidia Shield TV à plus de 200€ et laà moins de 100€. Aujourd'hui, c'est cette box qui nous intéresse.Très petite et donc facile à dissimuler dans le salon, la TV Box de Xiaomi fonctionne sous. Son interface est spécialement adaptée aux grands écrans, avec la possibilité de télécharger des centaines d'applications et de jeux depuis le Play Store.La Mi TV Box permet ainsi d'obtenir en quelques minutes après son branchement un vrai Media Center. La sortie HDMI permet de lire des, alors que la télécommande avec micro offre la possibilité de contrôler Google Assistant intégré au sein d'Android TV. En bref, c'est hyper complet tout en restant hyper abordable !Déjà très alléchante en temps normal, il faut bien avouer qu'il est difficile de résister à la Xiaomi TV Box 4K sachant qu'elle passe en ce moment à. La livraison est gratuite, donc foncez avant que cette superbe offre ne se termine.