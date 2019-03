🔥 Dernières heures de soldes Cdiscount : 7 smartphones en promo

Dernière chance de profiter de ces 7 bonnes affaires sur les smartphones de Cdiscount

APPLE iPhone SE Or 128 Go à 299€ au lieu de 479€

Samsung Galaxy J3 2017 à 99,99€ au lieu de 179€ (via ODR de 30€)

XIAOMI Mi8 64 Go à 319€ au lieu de 499,90€ (via ODR de 50€)

Samsung Galaxy A6 à 199€ au lieu de 279€ (via ODR de 50€)

APPLE iPhone 8 64 Go à 649€ au lieu de 658,28€

Apple iPhone 7 (32 GO) - Argent à 448€ au lieu de 529,12€

SONY Xperia XA1 à 149€ au lieu de 229€

En complément : Forfait mobile 30 Go à 2,99€ par mois

Ainsi, nos spécialistes en bonnes affaires sont allés dénicher les mobiles les plus abordables sans pour autant lésiner sur la qualité. Bien entendu, les soldes se terminant ce mardi 19 février, vous n'avez plus que quelques heures pour vous décider. Nous allons donc faire de notre mieux pour vous aiguiller tout en respectant votre porte-monnaie qui n'a guère envie de se faire dépouiller de plusieurs centaines d'euros en ce début d'année.La sélection disponible ci-dessous met en avant 7 bons plans sélectionnés par nos soins. Tous concernent des smartphones sur le site du géant bordelais spécialisé dans la vente en ligne. Vous aurez donc largement de quoi trouver votre bonheur selon vos envies, votre exigence et surtout votre budget.Dans la liste qui va suivre, nous avons compilé plusieurs marques très prisées par les consommateurs. Vous y retrouverez par exemple trois iPhone, deux smartphones signés Samsung, un du chinois Xiaomi et un autre de la multinationale japonaise Sony. Que vous appréciez Android ou bien iOS, il y aura forcément un mobile qui vous plaira. Sans plus attendre, voici la sélection tant attendue.Si vous avez un budget assez limité et que vous ne courrez pas après les performances de haut vol, alors nous vous conseillons bien évidemment de poser vos main surou sur le. Le premier est élégant tout en proposant une interface bien pensée et le second possède une grosse autonomie sans pour autant se montrer avare en fonctionnalités. Il embarque par exemple un capteur d'empreintes digitales. S'il faudra faire quelques concessions, notamment sur la partie photo, ces smartphones tiennent largement la route pour un usage simple au quotidien. C'est également le cas pour lePar contre, si vous recherchez un modèle plus performant, avec un écran plus éblouissant et des photos plus détaillées, alorset leseront plus à même de répondre à vos attentes. Ils affichent des prix plus élevés mais aussi très raisonnables pour des smartphones haut de gamme. Les amoureux d'Apple pourront aussi se tourner vers des smartphones moins coûteux que l'iPhone 8 avecou même. Le Samsung Galaxy A6 Il y en a pour absolument toutes les bourses dans cette sélection.