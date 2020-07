L'imprimante multifonction 3 en 1 Canon PIXMA à moins de 40€ pour les Soldes

Les imprimantes ont envahi notre quotidien. Elles nous sont indispensables pour l'ensemble de nos démarches administratives. Pour que toutes puissent être remplies avec un unique appareil, il est devenu courant que nos imprimantes soient multifonctions.

La Pixma MG 2550S ne fait pas exception, mêlant à la fois l'impression, la numérisation et la copie. Elle est ainsi en mesure de réaliser 8 IPM en monochrome au format A4, et jusqu'à 4 IPM en couleurs. Une vitesse adaptée à une utilisation quotidienne, et dans une belle résolution : 4800 x 600 dpi vous permettront de retranscrire fidèlement les couleurs de vos photos et autres documents.