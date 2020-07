L'excellente tablette Samsung Galaxy Tab A à prix soldé chez Cdiscount

Cdiscount a pris les devants pour cette promotion à ne surtout pas manquer. Vous pouvez compter sur la livraison à domicile gratuite et sur la possibilité de régler le montant réclamé en quatre fois (soit 47,46€ par mensualité). De plus, si vous activez l'essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année), vous recevrez le colis plus rapidement chez vous. La garantie de base est valable pendant deux ans et une garantie supplémentaire casse + vol d'un an est à 25,99€ ou 34,99€ pour deux ans.

La Samsung Galaxy Tab A embarque un écran 10,1 pouces avec une définition atteignant 1920 x 1200 pixels. À l'intérieur de la tablette, un processeur Exynos 7904 est de la partie avec 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD). Cette configuration est idéale pour les utilisateurs qui se contentent de naviguer sur internet et de lancer des applications simples.