Samsung Galaxy Tab A : une bonne alternative à l'iPad à moins de 215€

Cette fois, Cdiscount se charge d'héberger cette réduction très plaisante. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne souhaite toujours faciliter la vie de ses clients avec la possibilité de régler la commande en quatre fois (54,95€ au moment de l'achat puis 54,94€ par échéance) et de la recevoir gratuitement à domicile. Les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) pourront même être livrés sous un jour ouvré. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

La Samsung Galaxy Tab A est une tablette dotée d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Pour sa configuration, nous retrouvons un processeur Exynos 7904 épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Ce n'est pas une foudre de guerre mais ses performances sont dignes du budget engagé pour vous offrir cette tablette. La navigation est globalement très agréable sur l'interface et entre les applications.