French Days Cdiscount: TOP 5 des promos high-tech à saisir ce dimanche

Pas de répit pour les French Days, même le dimanche. Cdiscount vous propose de nombreuses réductions sur les meilleurs appareils high-tech. Il y en a pour tous les gouts, et toujours au meilleur prix.

Profitez des dernières heures des French Days pour faire des bonnes affaires

Le dimanche, c'est fait pour se reposer et pour se détendre en famille…mais c'est aussi l'occasion durant les French Days de se faire plaisir en profitant de remises exceptionnelles sur un grand nombre de produits high-tech. Depuis plusieurs jours Cdiscount vous propose un grand nombre de bons plans mais nous savons que vous n'avez pas le temps de regarder en permanence les nouveaux arrivages et les promotions les plus exceptionnelles. C'est pourquoi nous vous proposons une sélection des meilleurs produits disponibles aujourd'hui, qui inclut des smartphones, un casque audio haut de gamme, un PC portable pour gamers et une trottinette électrique.

Le meilleur du high-tech vous donne rendez-vous sur Cdiscount

Pour ce premier produit de notre sélection cap sur HP avec son PC portable Pavillon 17 pouces survitaminé pour les besoins des joueurs les plus exigeants.

L'appareil intègre un processeur Intel Core i5 de 9ème génération 9300H à 2.4 GHz, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD pour des chargements ultra rapides. La partie graphique est assurée par une NVIDIA GeForce GTX 1650 et fera tourner l'ensemble des jeux en Full HD sans perdre en fluidité. Le tout sans chaleur avec son système innovant de ventilation et une autonomie de 8H45 en utilisation polyvalente. Un monstre de puissance en somme à un prix jamais vu.

Passons désormais aux smartphones avec le Samsung Galaxy S10e, un appareil très grand public qui n'en oublie pas d'être puissant et adapté à tous les besoins des utilisateurs.

Il propose un écran de 5,8 pouces bord à bord, un processeur de dernière génération et la version la plus récente d'Android 10, avec l'interface One UI 2 qui offre un design et une ergonomie encore plus intuitive. Le vrai point fort de ce modèle reste son double capteur photo 12 et 16 mégapixels pour des images au piqué extraordinaire et avec une infinité de détails.

Pour les amateurs de musique, le Bose QC 35 II est fait pour vous. Cette référence des casques à annulation de bruit est aujourd'hui disponible à un prix jamais vu.

Le QC 35 II est probablement l'un des systèmes d'annulation de bruit vous permettant de vous isoler dans votre musique et de réduire considérablement les bruits de la ville ou le son produit un train ou un avion. Concernant le son, il bénéficie de la signature Bose, à savoir un son rond, dynamique mais néanmoins équilibré pour tous les styles de musique. Tout simplement un produit iconique et indispensable.

On repart du côté des smartphones avec le Samsung Galaxy A71, un modèle très intéressant avec un immense écran de 6,7 pouces et une surface d'affichage impressionnante pour vous immerger dans vos contenus. Le capteur d'empreintes est d'ailleurs caché sous l'écran pour ne pas dénaturer le design.

Le smartphone est avant toute chose un pro de la photo avec pas moins de quatre capteurs, dont un mode macro et un réservé au mode portrait. Quelque soit la situation et la scène à capturer, vous obtiendrez le meilleur résultat. Le Galaxy A71 est également très puissant et une énorme batterie de 4 100 mAh vous permet d'utiliser le téléphone toute la journée sans crainte d'une panne sèche.

Dernier produit de cette sélection et pas des moindres, la trottinette Ride 80Pro Night Edition qui vous permet de vous déplacer dans votre ville en toute simplicité, en oubliant les bouchons, les transports en commun et bondés et le stress qui en découle.

Avec une puissance de 350W, la trottinette peut atteindre au maximum les 25 km/h, avec une autonomie totale de 25km, suffisant pour les petits trajets du quotidien et l'aller-retour entre la maison et le bureau. L'appareil dispose de pneus 8 pouces, décrits comme increvables par le constructeur, et d'une double système de freinage et de suspensions pour une plus grande sécurité. Avec son poids de 11,5 kg et son format compact, vous pourrez la transporter partout avec vous.