French Days Cdiscount : Top 5 des vrais bons plans du week-end !

L'appareil du géant coréen disponible dans un joli coloris argenté est équipé d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go (avec la possibilité de l'étendre jusqu'à 512 Go par carte microSD non fournie), du système d'exploitation Android 9.0 et du WiFi.

La tablette est alimentée par une batterie de 5100 mAh et dispose d'un capteur arrière de 8 Mégapixels et d'un capteur avant de 2 Mégapixels.