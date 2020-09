French Days : la trottinette Go Ride 80Pro Night Edition à moins de 200€

Alors que les jours se raccourcissent de plus en plus, il est nécessaire d'être bien équipé lorsque l'on roule en trottinette à la tombée de la nuit.

Pour cela, la Night Edition de la Go Ride 80Pro est dotée d'un éclairage frontal, de 4 feux latéraux au plateau, d'un feu arrière, de poignées rabattables, d'un guidon réglable en hauteur, d'un garde boue avant et arrière, d'un grip anti-dérapant et d'un avertisseur sonore.

Du côté de ses autres caractéristiques, la trottinette respecte la limitation avec une vitesse maximale fixée à 25 km/h et peut accueillir une personne jusqu'à 100 kg.