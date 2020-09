Un ordinateur portable HP, une sacoche et une imprimante : le pack idéal pour le travail à distance

Passons rapidement sur la sacoche qui permet de transporter facilement votre ordinateur portable et ses accessoires. Elle est idéale pour vos déplacements quotidiens. Enfin, évoquons le cas de cette imprimante 4 en 1 HP Deskjet Plus 4110. Elle permet d'imprimer, scanner et photocopier n'importe quel document très rapidement. Il est même possible d'y connecter un smartphone ou une tablette en Bluetooth pour réaliser des impressions via ces appareils.