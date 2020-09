Trottinette électrique Go Ride 80 Pro : une excellente alternative à la Xiaomi M365 à 219€

Pour moins de 220 € vous allez pouvoir vous payer une trottinette dotée d’un puissant moteur de 350 watts. Avec une telle puissance, plus de problème pour grimper les rues présentant une pente. Et comme elle est bien conçue, sa batterie Lithium de 6,6 Ah lui offre une bonne autonomie : 25 km sur une seule charge. De quoi faire la journée sans avoir besoin de prendre le chargeur avec vous.

Sa vitesse de pointe culmine à 25 km/h grâce à ses grandes roues et la puissance moteur disponible. Et pour vous faciliter la vie, elle peut supporter un poids de 100 kg maximum et elle se replie pour se glisser dans un sac à dos pour prendre les transports en commun par exemple. Son poids est limité malgré son moteur puissant et sa bonne autonomie : 11,5 kg en tout.