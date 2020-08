Pour la rentrée, la trottinette électrique Go Ride 80PRO encore moins chère

Pas de compromis non plus sur les équipements : avec la Go Ride 80 Pro, vous avez tout ce qu'il faut pour affronter la ville. Ses roues de 8" sont increvables, vous évitant tout problème sur la route. Un feu stop est présent à l'arrière, 6 LED s'assurent que vous serez vu par tous les temps et un écran LED vous apporte toutes les informations dont vous avez besoin durant votre trajet.

Ajoutez à cela une double suspension et un double système de freinage, et vous obtenez une trottinette électrique pas chère réellement confortable à piloter. Si nécessaire, vous la porterez facilement avec son léger poids de 11,5 kilos.