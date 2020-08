Profitez d'un pack souris + clavier à tout petit prix chez Cdiscount !

Le site bordelais Cdiscount s'occupe d'héberger cette excellente promotion. Le produit est vendu et expédié par Vpc Boost. Ainsi, vous devrez débourser 3€ supplémentaires pour recevoir la commande à domicile. La garantie de base est valable pendant deux ans et une extension casse de 1 an est à 5,99€ et une dernière casse + panne de 4 ans est facturée à hauteur de 6,99€.

Tout d'abord, nous découvrons un clavier sans fil très classique qui se connectera directement à votre ordinateur sans avoir besoin de passer par une installation fastidieuse. Ce modèle AZERTY est pourvu de piles et sa portée est d'environ 10 mètres. Il conviendra parfaitement à toutes vos activités multimédia.