Promo rentrée 2020 : la trottinette électrique Go Ride 80Pro à moins de 200€ !

Au même titre que les autres trottinettes électriques, la Go Ride 80Pro (modèle Night Edition) est destinée pour ceux et celles qui souhaitent circuler avec un moyen de transport plus écologique et plus pratique.



La Go Ride 80Pro, qui peut accueillir une personne jusqu'à 100 kg, respecte la limitation avec une vitesse maximale fixée à 25 km/h.

Du côté de l'autonomie, il existe une batterie de 36V qui permet à la trottinette de parcourir 25 kilomètres et qui se charge durant 3 heures.