⚡️ Bon plan : 250€ de réduction sur l'objectif RF 35mm pour l'achat d'un Canon EOS R

Conditions de l'offre

EOS R : le premier appareil hybride de Canon vise très haut

Les amateurs de photographie devraient apprécier ce pack disponible sur la boutique en ligne de Canon. Le boitier- premier appareil hybride de la marque japonaise - y est affiché à 2499.99€. De son côté, l'objectif RF 35 mm f/1.8 IS Macro STM est proposé à 589.99€. L'investissement total est donc de 3099.98€.propose cependant de réduire le prix de 250€ en réalisant un achat groupé de son appareil photo hybride et de l'objectif grand-angle. Pour bénéficier de la réduction tarifaire, il suffit d'ajouter les deux accessoires à votre panier. La déduction de 250€ sera appliquée automatiquement. Le prix final passe alors à, ce qui est déjà plus attractif !Maître incontesté du marché des, Canon s'est lancé dans le secteur duen fin d'année 2018. Son premier né dans cette catégorie est l'EOS R, un superbe boitier doté. L'écran arrière est inclinable, une touche tactile permettant la navigation au sein du système embarqué. Les modules Wi-Fi et Bluetooth embarqué permettent un transfert rapide des photos et vidéos capturées par l'EOS R.Mais le plus intéressant dans ce boitier est probablement saqui permet d'adapter la plupart des objectifs de la marque à l'hybride. C'est par exemple le cas avec. Cet accessoire à focal fixe f/1.8 dispose d'une stabilisation électronique hybride. Il est taillé pour les prises de vue macro et sublimera tous vos clichés de voyage ou vos prises de photos urbaines.