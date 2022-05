Précommandez le prochain casque Sony WH1000XM5 au plus bas prix chez Boulanger

Le nouveau casque de Sony brille déjà à tous les niveaux. Premièrement son apparence sobre, aussi bien en blanc qu'en noir, est d'une élégance rare. Il vient englober toute l'oreille avec délicatesse et confort grâce à ses mousses à mémoire de forme qui offrent une isolation passive excellente.

Bien entendu l'attrait de ce casque est de proposer une isolation active de qualité, et elle est au rendez-vous sur ce modèle. Vous allez pouvoir, via l'application, choisir entre différents niveaux et profiter d'un silence bienvenu, même sans musique.

Différents modes sont aussi disponibles, comme le "bruit ambiant" afin d'être conscient des bruis environnants, et le mode "conversation" qui baisse automatiquement la musique lorsqu'il détecte que vous parlez, afin de vous permettre de discuter sans avoir à retirer votre casque.

La réponse en fréquence est de 20 à 40 000 Hz, la sensibilité de 102dB. Il est livré avec une housse de transport, un câble de chargement et un câble jack qui lui permet d'être utilisé même lorsqu'il n'y a plus de batterie. L'autonomie est de 35h avec ANC et 40h sans. Et il est certifié IPX4 et compatibles avec Alexa et Google sans problèmes.