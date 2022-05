50% de réduction sur les écouteurs true wireless JBL Tune 215TWS chez Boulanger !

Les JBL Tune 215TWS sont des écouteurs sans-fil livré avec leur boîtier de charge. Avec un cycle de charge, vous pouvez en profiter pendant environ 5 heures. Et grâce au boitier vous avez droit à 4 cycles de charge supplémentaires, soit 25h au total.

Il faut compter 2h pour recharger totalement les écouteurs. Et il y a une fonction de charge rapide octroyant 1h d'écoute pour 15 minutes de charge.

Les commandes sont tactiles et se situent sur les tiges. Vous allez ainsi pouvoir contrôler le volume, passer les morceaux, décrocher/raccrocher, etc. L'application My JBL Headphones permet d'accéder à l'égaliseur afin de personnaliser l'écoute.