Le PC tout-en-un Lenovo Ideacentre AIO 5 avec RTX 3050 passe sous la barre des 1000€

Avec le Lenovo Ideacentre AIO 5 vous allez pouvoir vous adonner à toutes vos passions et activités. Gaming, montage, retouche, graphisme : sa puissance est suffisante pour tout faire tourner. En effet il est doté d'un processeur Intel Core i5-10400T six coeurs dont la fréquence peut aller de 1,30 GHz à 3,60 GHz.

Il dispose de 16 Go de mémoire vive et, bien entendu, le morceau de choix : la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire dédiés. Pour ce qui est de la mémoire interne vous avez un SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 11.

Pour la connectique le boitier est équipé de deux ports USB 2.0, 2 ports USB 3.1, un USB 3.1 Gen 2 (type C), un HDMI et un port Ethernet RJ45. Enfin, sachez qu'il est livré avec un clavier et une souris sans fil. Ainsi dès réception vous n'avez qu'à le brancher pour l'utiliser directement.