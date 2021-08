Excellent deal sur cette Smart TV QLED 55 pouces 200€ moins chère 🔥

Après avoir évoqué le bon plan Boulanger, passons aux points forts du téléviseur.

Sorti au cours de l'année 2021, le TCL 55C729 est un téléviseur équipé d'un écran 4K UHD de 55 pouces avec une diagonale de 140 cm, une résolution 3840 x 2160 pixels et la technologie HDR10+. Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, l'appareil dispose du système d'exploitation Android TV qui permet de retrouver les applications de streaming les plus connus du moment, via le réseau Wifi.

La connectique du téléviseur est composée de quatre ports HDMI 2.1 (parfaits pour les consoles de jeu), d'une sortie optique, d'une prise casque, d'un port USB, d'un slot PCMCIA, d'une entrée antenne, d'une entrée satellite et d'un port Ethernet.

Côté audio, l'appareil embarque une puissance sonore de 2 x 10 watts, soit un total de 20 watts.