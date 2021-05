French Days : fin des corvées avec l'aspirateur Irobot Roomba 974 à prix cassé

Et si vous profitiez de cette période promotionnelle pour vous faire gagner du temps ? Offrez-vous un aspirateur robot qui fera le ménage à votre place pendant que vous êtes absent. Retrouvez votre logement propre à votre arrivée et profitez du temps libre gagné pour faire des activités plus ludiques ou reposantes !

Avec 120 € de réduction, le Roomba 974 d’Irobot à plus d’un argument dans sa fiche technique pour vous séduire. Vendu avec sa base de rechargement, il dispose d’une autonomie de 90 minutes pour nettoyer vos sols. Programmable depuis une appli mobile disponible sur Android et iOS, vous allez pouvoir lui donner vos instructions pour qu’il réalise sa mission sans que vous n’ayez à vous en soucier.

Votre dernière corvée : vider son réservoir à poussière après quelques utilisations. Simple et rapide, tout comme le fonctionnement du Roomba 974.