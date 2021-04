Vélo électrique : le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike profite de 200€ de réduction

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Boulanger, découvrez les points forts du vélo électrique de Xiaomi.

Lancé en France à la fin du mois de mai 2020, le Mi Smart Electric Folding Bike a la particularité d'être pliable en seulement quelques secondes.

D’un poids de 15 kilos, l'engin possède deux roues de 16 pouces et un moteur d’une puissance de 250 Watts qui lui permet d'atteindre la vitesse maximale de 25 km/h. Rechargeable en l'espace de 4 heures, la batterie de 5 800 mAh du vélo lui assure une autonomie de 45 kilomètres ; ce qui est idéal pour des trajets urbains ou des balades à la campagne.

On notera la présence de trois vitesses réglables (Facile, Standard et Rapide) et de quatre modes d’assistance qui sont Off, Eco, Nor et Bo+.