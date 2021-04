Vélo électrique : le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike est 250€ moins cher

Dévoilé au grand public en mai 2020, le Mi Smart Electric Folding Bike qui est pliable en quelques secondes possède deux roues de 16 pouces et un moteur de 250 Watts lui permettant d'atteindre la vitesse maximale de 25 km/h (selon la norme française).

Rechargeable en 4 heures, une batterie Samsung d'une capacité de 5 800 mAh assure au vélo une autonomie de 45 kilomètres.

L'engin dispose d'un dérailleur Shimano à trois vitesses (facile, standard et rapide) et de quatre modes d’assistance (Off, Eco, Nor et Bo+). Le dérailleur est combiné à l'assistance électrique, pour permettre à l'utilisateur de rouler sans effort.