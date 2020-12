Customisez votre intérieur avec cette lampe connectée PHilips Hue Go en promo chez Boulanger

Pour profiter d'un éclairage connecté personnalisé ultra moderne dans votre maison ou votre appartement, craquez sans attendre pour ce pack Philips Hue Go qui bénéficie d'une appréciable petite remise de 7 % à découvrir sur le site marchand Boulanger.

La lampe connectée Philips Hue Go modèle V2 vous permet de créer exactement l'ambiance que vous souhaitez dans votre intérieur. Envie d'un éclairage vif le matin, coloré l'après-midi et d'une atmosphère douce et tamisée en soirée ? Toutes vos envies sont possibles grâce à cette lampe connectée White and Color Ambiance de très bonne qualité qui dispose de sept effets lumineux différents. L'appareil haut de gamme fonctionne en Bluetooth et peut ainsi être contrôlé depuis votre mobile ou le pont de connexion sans que vous ayez à vous lever de votre canapé.

La lampe est donc vendue avec son module de connexion, le Hue Pont, qui peut, entre autres, connecter et synchroniser jusqu'à 50 lampes entre elles via le réseau Zigbee.