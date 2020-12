Idée cadeau de Noël : ce casque VR Oculus Rift S est en promo chez Boulanger

Dévoilé au printemps 2019, le Rift S signé Oculus est un casque de réalité virtuelle qui a été conçu avec Lenovo.

Compatible avec les PC tournant sous Windows 10, le casque est équipé d'écrans offrant un champ de vision de 110 degrés avec une définition de 2560 x 1440 px ainsi que de 5 caméras embarquées pour le suivi de mouvements.

En ce qui concerne la configuration requise de l'ordinateur, celui-ci doit notamment être doté d'un processeur Intel i5-4590 ou AMD Ryzen 5 1500X (ou version supérieure), d'une carte graphique NVIDIA GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480 (ou version ultérieure), d'un port USB 3.0 et d'une mémoire vive de 8 Go de RAM (voire plus).