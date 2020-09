French Days : 35% de réduction sur le pack Philips Hue Go White & Color + pont de connexion

Pour une ambiance tamisée dans votre salon ou dans la pièce de votre choix, la lampe connectée Philips Hue Go (modèle V2) a été pensée pour un éclairage stylé et coloré. Cette lampe White & Color qui dispose d'une durée de vie maximale de 20 000 heures embarque 7 effets lumineux dont la lumière blanche et chaude fonctionnelle, et la lumière du jour froide stimulante.

Quant aux pont Hue, il s'agit d'un boîtier rond connecté à votre box Internet. Gérant le réseau sans fil ZigBee qui contrôle simultanément jusqu'à 50 luminaires, le pont est l'accessoire indispensable qui vous permettra de contrôler tout votre éclairage.