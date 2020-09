French Days : la tablette Samsung Galaxy Tab S4 64 Go à moitié prix !

La Samsung Galaxy Tab S4 est une tablette qui plaira surtout aux fans des produits de la firme coréenne.

Fournie avec un stylet S Pen, elle est équipée d'un écran Super AMOLED de 10,5 pouces compatible HDR (résolution de 2560 x 1600 pixels), d'un processeur Quad Core, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go extensible à 400 Go par carte microSD (non fournie) ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android.



Pour la partie photo, la tablette est composée d'un capteur avant de 8 MP et d'un capteur arrière de 13 MP.

Du côté du son, on retrouve des haut-parleurs AKG et un microphone.