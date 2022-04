Xiaomi Redmi Note 11 : une offre incroyable à ne pas manquer

Cette promotion sur le Redmi Note 11 se fait en plusieurs temps via la boutique officielle de Xiaomi. Tout d'abord, une remise immédiate de -30 € est automatiquement appliquée. Ensuite, vous allez pouvoir obtenir une deuxième ristourne de -20 € sur le modèle 4 Go + 128 Go via une offre de réduction. Tous les détails sont disponibles à cette adresse. Pour finir, une ultime remise de -20 € est de la partie par l'intermédiaire d'un coupon. Au final, le téléphone vous reviendra à 199,90 €. Le paiement en trois ou quatre fois est possible. Et ce n'est pas terminé !