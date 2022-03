Xiaomi 12 et 12 Pro : pour toute précommande, une montre connectée offerte !

Commençons par le Xiaomi 12 de base qui dispose d'un formidable écran AMOLED 6,28 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Une dalle d'excellente facture qui saura mettre en lumière vos photos, vidéos et jeux. Le processeur embarqué est un Snapdragon 8 Gen1 capable de délivrer des performances renversantes. La compatibilité 5G est également de mise. De plus, ce téléphone peut embarquer 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne selon la version choisie. La fluidité sera optimale en multitâche et sur les jeux gourmands en ressources.