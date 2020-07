Excellent prix sur le Samsung Galaxy S20+ chez Rakuten avec le code RAKUTEN30

Rakuten fait une offre très alléchante pour qui veut un nouveau smartphone haut de gamme capable de prendre des photos ultras nettes le tout avec un zoom très performant (100x) pour un smartphone le tout grâce à ses capteurs optiques cumulant 108 Mpixel.

Avec un tel équipement, les photos de nuit ne sont plus un problème, au contraire, vous serez surpris de la qualité rendue possible grâce à un processeur intelligent dédié. Il saura également réaliser des films en 4K et 8K. Des définitions encore très rares sur un smartphone.

Mais il reste aussi un smartphone polyvalent sous Android plein de qualités. Il dispose d’une capacité mémoire de 128 Go pour stocker vos applis, vos vidéos et vos photos. Et, si cela n’était pas suffisant, vous pourrez prolonger l’espace de stockage via une carte microSD pouvant aller jusqu’à 1 To.Pour profiter de votre smartphone longtemps, Samsung l’a pourvu d’une batterie de 5 000 mAh avec une gestion optimisée des ressources pour économiser la batterie quand cela est possible.