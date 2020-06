L'excellente tablette Samsung Galaxy TAB A à moins de 200€

Nous nous sommes rendus chez Darty pour dénicher cette bonne affaire mise en ligne dans le cadre d'une vente flash. La livraison standard à domicile est offerte, tout comme le retrait en magasin. Pour recevoir la commande plus rapidement, vous pouvez activer votre essai gratuit (puis 49€/an) à Darty+. Une fois l'appareil entre vos mains, vous aurez 15 jours pour changer d'avis si vous n'êtes pas satisfait. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

La Samsung Galaxy Tab A dispose d'un bel écran de 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Ses performances sont très satisfaisantes grâce au processeur Exynos 7904 embarqué mais aussi via les 2 Go de RAM et la mémoire interne atteignant 32 Go sur cette version. Vous pourrez naviguer sur l'interface et entre les applications sans aucun ralentissement. Les jeux les plus basiques tourneront aussi sans grosse difficulté.