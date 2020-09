Samsung S20 Fan édition : en précommande jusqu'au 01/10 sur le Samsung Store

Il est tout d'abord proposé en plusieurs coloris, six pour être précis dont le bleu, lavande, vert, rouge, blanc et orange. Le Galaxy S20 FE s'offre une palette inédite de coloris qui changent des traditionnels noir et blanc, un peu tristounets pour être honnêtes, et se décline à l'envie pour que chaque utilisateur possède son exemplaire qui s'accorde à ses goûts et à ses envies. Le téléphone est également certifié IP68 avec une résistance à l'immersion et aux éclaboussures pour éviter tout accident malencontreux.