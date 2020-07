L'excellente tablette tactile MediaPad T5 à soldé à 132€ chez Rakuten !

Rakuten est bien aux commandes de cette belle promotion mise en ligne dans le cadre des soldes d'été 2020. Pensez aussi à taper le code qui va suivre au moment de valider l'achat pour appliquer la remise : Rakuten15 . Vous pouvez choisir de payer en quatre ou cinq fois selon vos préférences. De plus, il faut tout de même savoir que la livraison à domicile est assurée à partir de 6,70€. Grâce au Club Rakuten, vous recevrez également un bon d'achat de 7,40€ utilisable sur une prochaine commande. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

La Huawei MediaPad T5 propose un écran parfaitement calibré de 10,1 pouces avec une définition atteignant 1920 x 1200 pixels. Au sein de la tablette tactile, un processeur Kirin 659 a répondu présent avec 2 Go de RAM et une mémoire interne de 16 Go.

Cette configuration est idéale pour naviguer sans le moindre ralentissement sur l'interface et entre les applications. Quelques jeux vidéo tourneront mais ce n'est clairement pas le domaine de prédilection de cette tablette.