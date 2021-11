Vivez le son autrement avec SuperEQ : notre sélection de produits en promotion

La famille des casques audios se scinde en deux catégories : over-ear et one-ear. Si cette première classe de produits suggère des casques qui entourent les oreilles, la seconde repose simplement dessus. Soit un isolement contre le monde extérieur versus une perception des bruits ambiants. Au-delà de cette différence de taille, un casque one-ear est plus léger, plus compact et prend moins de place dans le sac. Mais ce one-ear permet également une réduction du bruit jusqu'à 25dB.

Le casque S2 SuperEQ intègre un microphone Bluetooth 5.0 et CVC 8.0, soit le gage d'une connexion ultra-rapide, stable et multi-appareils. Avec ses haut-parleurs de haute qualité, le son délivré n'a rien à envier aux casques leader du marché. Trois coloris pour trois looks bien assumés. Le produit a été pensé pour s'adapter au style de chacun et chacune. Le casque S2 de SuperEQ est actuellement au prix de 44€ au lieu de 52€ . Une petite économie notable pour un casque qui a tout d'un grand.