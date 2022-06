Voici une sélection de scanners pour numériser vos documents

Autre produit vraiment très pratique, l'IRIScan Book 5 WIFI est votre allié tout-terrain disponible à 189€ ! Là encore, c'est un investissement intelligent pour ce scanner au format de poche, compatible aussi bien avec vos ordinateurs (macOS, Windows), vos tablettes et vos smartphones (avec application dédiée sous Android et iOS). Et pour cause, vous disposez en plus d'une housse de transport et d'une carte microSD pour enregistrer au besoin le résultat de vos scans, alors, glissez l'IRIScan Book 5 WIFI dans votre sac, et c'est parti ! De plus ce scanner est autonome est peut fonctionner sans être connecté à un PC grâce à la batterie lithium intégrée.