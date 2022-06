Pour éditer vos PDF, rien ne vaut cette offre incroyable à -60%

C'est la première fonction prévue pour cette suite Readiris PDF. Convertir proprement votre fichier au format PDF, c'est une tache qui semble simple au premier abord, et pourtant, pour celles et ceux qui le pratiquent plus ou moins régulièrement, cela n'est qu'en apparence. Avec Readiris PDF, vous bénéficiez d'une interface d'accueil vraiment très intuitive qui vous permet de rapidement prendre en main votre suite et convertir votre fichier en PDF en quelques clics seulement. Par exemple, la traditionnelle conversion en PDF standard vous permet de facilement sécuriser votre fichier et lui permettre de figer sa mise en forme, ce qui est notamment très pratique avant une impression. En effet, rien de plus désagréable que constater que votre mémoire de 70 pages n'est pas mis en forme de la même manière entre votre traitement de texte et votre résultat imprimé.

De plus, Readiris vous permet de constituer un PDF en agrégeant plusieurs documents les uns avec les autres. C'est ainsi bien plus simple de fusionner ces fichiers en un même résultat sans avoir à préalablement les rassembler, sachant que vous pouvez ensuite modifier votre fichier PDF comme bon vous semble. Dans tous les cas, Readiris est apte à traiter des fichiers PDF allant des versions 1.3 à 1.7, des images (JPG, JPEG, PNG, etc.) et des fichiers aux formats .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt et .pptx.