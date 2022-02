Profitez des soldes sur ce logiciel conçu pour optimiser votre Mac

Que fait CleanMyMac une fois installé sur votre ordinateur ? Tout d'abord il y a une interface très claire et intuitive qui permet de comprendre instantanément à quoi servent les 40 outils différents compris dans le logiciel. Cela permet de le prendre rapidement en main et de faire le ménage dès ses premières minutes d'utilisation.

Il y a bien entendu la fonction qui permet de faire le vide et de regagner de l'espace de stockage. CleanMyMac va scanner tous vos dossiers et fichiers à la recherche de ce qui est inutile pour vous proposer de les supprimer. Vous allez ainsi gagner de la place, ce qui va permettre à votre Mac de s'exécuter plus vite et aussi de démarrer plus rapidement.

Ce n'est pas tout, il va également agir comme un antivirus en repoussant les tentatives d'intrusions ou de phishing par des logiciels malveillants sur votre Mac. Pour ça il va scanner automatiquement les fichiers que vous téléchargez pour détecter une éventuelle menace. Mais également les données reçues et envoyées quand vous allez sur différents sites. Ainsi vous saurez s'il y a des problèmes ou non.

Il y a également un module qui scrute les applications que vous avez installé sur votre Mac. Celui-ci vous recommande d'en supprimer certaines s'il détecte qu'elles n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Et de mettre à jour les autres afin de profiter des dernières versions les plus stables pour votre Mac.

Ce n'est qu'un aperçu des nombreuses fonctionnalités dont est doté CleanMyMac. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si cela vous intéresse, car il est en promotion pour quelques heures encore seulement.