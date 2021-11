Cyber Monday chez Withings : le moment de craquer pour la montre connectée ScanWatch en promo ?

La Withings Scanwatch est avant tout une montre. La marque n'a pas souhaité suivre les modèles de la concurrence, qui ont pour la grande majorité adopté un format qui fait la part belle à l'écran tactile, Withings fait le choix inverse en vous proposant une montre analogique et ses aiguilles, qui se marient parfaitement à tous les looks et à toutes les humeurs. La boitier est aluminium brossé, pour plus de style mais aussi de résistance aux chocs et aux griffes.

Sur le cadran on retrouve néanmoins un petit écran qui vous permet de consulter les notifications reçues sur votre smartphone ainsi que le nombre de pas réalisé dans la journée ou votre rythme cardiaque en temps réel.

Les capteurs disposés au dos de cette montre connectée permettent également de calculer le nombre de calories brulées ainsi que le taux d'oxygénation du sang. La Withings Scanwatch est tout aussi utile portée la nuit grâce à son mode d'analyse du sommeil. Chaque matin vous retrouverez différentes données comme le nombre d'heures passées à dormir, les différentes phases de sommeil ainsi que quelques conseils pour améliorer votre repos quotidien.

En plus des nombreuses données santé récoltées, la Withings Scanwatch est conçue pour suivre vos progrès sportifs avec l'ajout de nombreuses activités disponibles depuis l'écran de la montre ou l'application mobile associée : Health Mate.

Pas de panique concernant l'autonomie toutefois; même avec ces nombreuses fonctionnalités, la Withings Scanwatch possède une autonomie de 30 jours au maximum. Il vous suffit de la poser sur son galet de charge pour la recharger en quelques dizaines de minutes seulement.