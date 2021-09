Stockage Cloud : stockez vos photos de vacances avec l'offre 2 To de pCloud à -71%

pCloud est l'un des acteurs les plus connus et réputés du stockage en ligne et notamment pour son offre Lifetime, qui comme son nom l'indique, propose un espace dans le cloud accessible tout au long de la vie de l'abonné.

En cette rentrée, pCloud est bien décidée à vous rendre le stockage en ligne aussi accessible que possible avec une réduction exceptionnelle de 71% sur son offre Lifetime 2 To. Il vous suffit d'effectuer un unique paiement de 400€ pour bénéficier, ainsi que quatre membres supplémentaires de votre famille, d'un espace de stockage dédié et sécurisé et ce durant des dizaines d'années.

La somme est importante, mais lorsque l'on y réfléchit quelques instants, elle est bien moindre sur le long terme qu'un abonnement mensuel de plusieurs dizaines d'euros réparti sur plusieurs décennies. C'est même l'un, si ce n'est le meilleur rapport qualité/prix du marché !